Samsung намерена отбить у Apple часть рынка в Европе

Компания Samsung заняла первое место на западноевропейском рынке и планирует увеличить свою долю за счет привлечения пользователей iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Canalys, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитиков Canalys, Samsung опередила Apple, заняв 35% рынка смартфонов в Западной Европе в первом квартале 2023 года. В то же время доля Apple составила 33%, а доля Xiaomi - 15%.

Также аналитики отмечают, что Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке. Для этого южнокорейская компания может скопировать стратегию Apple, выпуская новые смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, что также повысит доход Samsung.

Рынок смартфонов в Западной Европе продолжает сокращаться из-за неблагоприятной экономической ситуации. По оценке Canalys, объем поставок смартфонов в регионе упал на 13% до 23,7 млн единиц в первом квартале 2023 года. Прогноз на ближайшее будущее также неутешителен, однако эксперты ожидают небольшой рост в 2024 году.