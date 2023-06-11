В Photoshop встроили нейросеть для редактирования изображений

Компания Adobe объявила о начале открытого бета-тестирования функции Generative Fill в Photoshop, в основе которой лежит генеративный искусственный интеллект Firefly. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция Generative Fill позволяет редактировать фотографии при помощи текстовых запросов. Например, нейросеть можно попросить добавить или наоборот удалить объект со снимка, также можно изменить его форму, цвет и не только.

Отмечается, что Adobe разрабатывает Generative Fill c оглядкой на проблемы с авторским правом, которые возникают по мере развития ИИ. По заверению компании, Firefly обучается исключительно на изображениях, загруженных в принадлежащий ей фотобанк Adobe Stock.

Отредактированные же при помощи нейросети фотографии помечаются "невидимой цифровой подписью". При помощи такой отметки, заглянув в атрибуты изображения, можно понять, использовался ли ИИ при создании картинки или нет.