Новый смартфон Xiaomi будет продаваться в Европе дороже Galaxy S23 Ultra

Компания Xiaomi готовится представить флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra в Европе по цене в €1,5 тыс. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на инсайдера Ishan Agarwal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, за €1,5 тыс. фанаты китайской компании получат Xiaomi 13 Ultra в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Причем это на €50 дороже, чем Samsung Galaxy S23 Ultra в аналогичной комплектации. Дата презентации камерофона Xiaomi в ЕС не раскрывается.

Xiaomi 13 Ultra - это флагманский смартфон компании на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2. Ключевая особенность устройства заключается в системе из четырех 50-мегапиксельных камер, созданных совместно с инженерами Leica, а также в самом ярком на рынке дисплее с показателем в 2600 нит.