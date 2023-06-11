На OpenAI и ChatGPT впервые подали в суд

На компанию OpenAI и ее чат-бота ChatGPT подали в суд.

Это первый судебный иск, поданный на искусственный интеллект за клевету, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Иск в Верховный суд штата Джорджия подал 5 июня радиоведущий Марк Уолтерс (Mark Walters). ChatGPT не обманул его лично, но предоставил ложную информацию о нем. Журналист Фред Риль (Fred Riehl) попросил ChatGPT резюмировать реальное дело федерального суда, сославшись на онлайн-файл PDF. В ответ ChatGPT выдал неправильное толкование о том, что Уолтерс незаконно присвоил средства некоммерческой организации по защите прав на оружие на сумму в 5 миллионов долларов. Хотя Уолтерса никогда не обвиняли в этом.

И хоть журналист не опубликовал эту информацию, Уолтерс каким-то способом узнал об этом и подал судебный иск за клевету. Теперь он требует от OpenAI возмещения ущерба, хотя конкретная сумма неизвестна.

Кстати, ChatGPT и другие чат-боты нередко выдают ложную информацию, так как им сложно отличить правду от вымысла. Поэтому OpenAI включает небольшую оговорку на домашней странице ChatGPT, предупреждающую о том, что система может иногда генерировать неверную информацию.

Можно ли обвинять подобных чат-ботов в клевете - непонятно. Надеемся, это судебное дело внесет ясность и, возможно, станет прецедентом для будущих судебных разбирательств.