Apple уже работает над новым MacBook Air

Прошло чуть менее недели с презентации Apple, на которой дебютировал ноутбук MacBook Air с 15.3-дюймовым дисплеем и чипом M2, а компания уже работает над новой моделью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, по словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple уже разрабатывает 13-дюймовые и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M3. Но ожидать их раньше 2024 года точно не стоит.

Текущий 13-дюймовый MacBook Air был анонсирован в июне 2022 года, а 15-дюймовая модель - неделю назад. Оба оснащены процессорами M2. Ожидается, что чип M3 будет иметь такое же количество ядер процессора и графического процессора, как и чип M2, вот только будет построен на 3-нм техпроцессе TSMC, что приведет к значительному повышению производительности и энергоэффективности.

Марк Гурман сообщает, что помимо этого, в разработке находятся новые модели iMac и 13-дюймовые MacBook Pro с чипом M3. Презентация нового iMac ожидается к началу следующего года.