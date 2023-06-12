Bethesda показала сюжетный трейлер космической ролевой игры Starfield

На Xbox Games Showcase Microsoft и Bethesda представили сюжетный трейлер космической ролевой игры Starfield.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, ролик акцентирует внимание на том, что игроку, как члену организации "Созвездие" (Constellation), предстоит посетить как уже открытые, так и пока неизведанные уголки Галактики в поисках инопланетных артефактов.

Отправиться в опасное путешествие герой может как в одиночку, так и в сопровождении союзников, которых он повстречает на своем пути.

Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на РС и Xbox Series, и сразу будет доступна в каталоге Game Pass.