Киану Ривзс представил Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

На Xbox Games Showcase состоялась премьера сюжетного трейлера крупного расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, крутой ролик представил лично Киану Ривз (Keanu Reeves) и назвал то, чего так ждали фанаты игры - дату релиза DLC.

Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет 26 сентября на Xbox Series, PS5 и PC.

По сюжету, спецслужбы Новых Соединенных штатов Америки связывается с V и просят лучшего наемника спасти президента, а взамен ему обещают нейтрализовать смертоносное влияние чипа, на котором записан конструкт личности Джонни Сильверхенда (Johnny Silverhand).

В DLC появится еще один известный актер - Идрис Эльба (Idris Elba), который исполнит роль одного из секретных агентов.

Судя по ролику, геймеров ожидает захватывающая шпионская драма.

Предзаказ уже открыт.