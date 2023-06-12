В Google предупредили о рисках использования дешевых ТВ-приставок

Специалисты Google выпустили специальное предупреждение, в котором предостерегли пользователей от покупки дешевых ТВ-приставок на базе Android. Об этом сообщает газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в том, что некоторые производители приставок бюджетного сегмента рекламируют свои устройства, как если бы они работали на базе Android TV OS. Однако по факту на них установлена обычная версия Android, не имеющая специальных механизмов безопасности.

В результате при загрузке на приставки приложений пользователь оказывается беззащитным перед возможными вредоносами, "зашитыми" в эти программы. На приставках же от проверенных производителей всегда установлена защита Google Play Protect, которая выявляет зловредные приложения и блокирует их использование.

"Безопасность пользователей и конфиденциальность являются главными приоритетами экосистемы ОС Android TV. Вот почему мы сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы убедиться, что приставки на базе ОС Android TV соответствуют строгим политикам безопасности и конфиденциальности", - заявили в Google.