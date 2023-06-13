У фирменных часов Google стал разваливаться корпус

Владельцы умных часов Google Pixel Watch жалуются на то, что у аксессуара без каких-либо причин отклеивается задняя крышка. Об этом сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщения об отваливающейся крышке Pixel Watch стали появляться спустя всего полгода после выхода устройства. По словам владельцев часов, причиной является некачественный клей, которым прикреплена панель. В некоторых случаях крышка отпадала при снятии часов с магнитной зарядной док-станции.

По данным Android Police, проблема не является массовой. Большинство пострадавших смогли заменить часы по гарантии. Однако один из пользователей был вынужден заплатить $300 за гарантийный ремонт.

Google Pixel Watch поступили в продажу осенью 2022 года. Пользователи неоднозначно отзываются об устройстве - некоторые недовольны "толстыми" рамками вокруг дисплея и не самым передовым "железом". В США аксессуар продается по цене от $350.