Пользователи «главной страницы интернета» объявили забастовку

С началом новой недели тысячи пользователей форума Reddit, который часто неформально называют главной страницей интернета, объявили администрации забастовку против введения платной подписки для разработчиков и исследователей. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бойкот стартовал 12 июня 2023 года. В знак протеста более 3 тыс. пользователей форума сделали свои профили приватными, ограничив тем самым доступ к просмотру для большого объема контента. Протест пользователей продлится по меньшей мере 48 часов.

Своей акцией пользователи хотят добиться отмены решения администрации о вводе платного доступа к данным платформы для разработчиков и исследователей. И те, и другие регулярно обращаются к открытому контенту с форумов и соцсетей для тренировки генеративных нейросетей.

Отмечается, что к бойкоту примкнул целый ряд крупных разделов вроде r/todayilearned, r/funny и r/gaming, каждый из которых насчитывает более 30 млн читателей. Они объявили о своем решении заранее. Еще несколько крупных сабреддитов вроде r/iPhone и r/unexpected закрылись до начала массовой акции.