Новый процессор Apple оказался хуже Intel и AMD

Первые тесты Mac Pro 2023 года на базе M2 Ultra показали, что новейший процессор Apple уступает по производительности своим прямым конкурентам от Intel и AMD.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tom's Hardware.

В бенчмарке Geekbench 5 появились результаты, закрепленные за новым компьютером Apple. В лучшем прогоне одноядерного режима M2 Ultra набрал 2912 баллов. Для сравнения: в этом же режиме Intel Xeon W9-3495X, Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX набрали 3926, 5860 и 3832 балла соответственно.

Далее M2 Ultra был протестирован в мультиядерном режиме Geekbench 5. В этом "зачете" процессор Apple набрал 46817 баллов. При этом лучшие результаты Xeon W9, Core i9 и Ryzen Threadripper Pro равны 59183, 31320 и 49414 баллам соответственно.

В Tom's Hardware отметили, что M2 Ultra уступил Xeon W9 и Ryzen Threadripper Pro из-за меньшего числа ядер. Если у процессора Apple их 24, то у чипов Intel и AMD 56 и 64 соответственно. В свою очередь Intel Core i9 новинка Apple при одинаковом наборе ядер не смогла превзойти из-за меньшей предельной тактовой частоты: у M2 Ultra она равна 3,68 ГГц, а у Core i9 - 5,8 ГГц.