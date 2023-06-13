Смартфоны Samsung стремительно теряют спрос по всему миру
Первые тесты Mac Pro 2023 года на базе M2 Ultra показали, что новейший процессор Apple уступает по производительности своим прямым конкурентам от Intel и AMD.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tom's Hardware.
В бенчмарке Geekbench 5 появились результаты, закрепленные за новым компьютером Apple. В лучшем прогоне одноядерного режима M2 Ultra набрал 2912 баллов. Для сравнения: в этом же режиме Intel Xeon W9-3495X, Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX набрали 3926, 5860 и 3832 балла соответственно.
Далее M2 Ultra был протестирован в мультиядерном режиме Geekbench 5. В этом "зачете" процессор Apple набрал 46817 баллов. При этом лучшие результаты Xeon W9, Core i9 и Ryzen Threadripper Pro равны 59183, 31320 и 49414 баллам соответственно.
В Tom's Hardware отметили, что M2 Ultra уступил Xeon W9 и Ryzen Threadripper Pro из-за меньшего числа ядер. Если у процессора Apple их 24, то у чипов Intel и AMD 56 и 64 соответственно. В свою очередь, Intel Core i9 новинка Apple при одинаковом наборе ядер не смогла превзойти из-за меньшей предельной тактовой частоты: у M2 Ultra она равна 3,68 ГГц, а у Core i9 - 5,8 ГГц.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре