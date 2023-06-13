Nvidia выпустит новую бюджетную видеокарту

Компания Nvidia решила сдвинуть релиз своей новой видеокарты GeForce RTX 4060. Если раньше выход новинки ожидался в середине июля 2023 года, то теперь, как пишет TechPowerUp, ссылаясь на инсайдера MEGAsizeGPU, он запланирован на 29 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чем именно вызваны изменения планов Nvidia, не сообщается. Однако теперь журналисты надеются, что обзоры GeForce RTX 4060 появятся в сети уже 28 июня. На это указывают внутренние документы Nvidia, которые оказались в распоряжении MEGAsizeGPU.

GeForce RTX 4060 - это среднебюджетная модель новой серии. Она, как ожидается, получит графический процессор AD107, а также 3072 ядер CUDA, 24 ядра RT, а также 96 тензорных ядер. Также новинка получит 8 ГБ памяти типа GDDR6, а ее энергопотребление будет равно 115 Вт. Для сравнения: субфлагманская модель GeForce RTX 4060 Ti имеет 4352 ядра CUDA, 34 ядра RT и 136 тензорных ядер.

Согласно имеющейся информации, GeForce RTX 4060 станет прямым конкурентом видеокарты AMD Radeon RX 7600, которая продается по цене примерно $270.