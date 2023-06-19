Twitter хочет запретить пользователям отправлять много бесплатных сообщений

Разработчик Алессандро Палуцци обнаружил в коде приложения Twitter для смартфонов упоминание нового ограничения, которым администрация платформы планирует обременить пользователей без платной подписки Twitter Blue. На находку Палуцци обратило внимание издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ограничение касается личных сообщений в Twitter. Сейчас пользователи без платной подписки могут отправлять до 500 сообщений в сутки. В будущем же, судя по данным Палуцци, Twitter хочет снизить этот лимит до 50-100 сообщений.

Палуцци удалось эмулировать новую функцию и сделать скриншот уведомления, которое гласит о достижении установленного лимита. Во всплывающем окне есть два варианта ответа: "Оформить подписку [чтобы продолжить отправлять личные сообщения]" и "Нет, спасибо".

Когда Twitter может ввести новое ограничение, не сообщается.

Подписка Twitter Blue появилась в соцсети в начале 2023 года, вскоре после того, как компанию возглавил Илон Маск. На конец марта ею пользовались только 385 тыс. человек, что довольно мало относительно общей аудитории сервиса в 240 млн человек. Компания надеется, что к 2028 году подписку Twitter Blue оформят 55% пользователей соцсети.