YouTube упростил условия для монетизации

Видеохостинг YouTube упростил условия для участия в партнерской программе, которая позволяет зарабатывать на своих видео с помощью рекламы и других инструментов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

Теперь для подключения к партнерской программе достаточно иметь 500 подписчиков и 3 тыс. часов просмотров за последние 12 месяцев. Ранее эти цифры составляли 1 тыс. и 4 тыс. соответственно.

Кроме того, YouTube снизил порог для доступа к монетизации коротких видео Shorts, которые конкурируют с TikTok. Теперь для этого достаточно набрать 3 млн просмотров за последние 90 дней, в то время как раньше требовалось 10 млн.

Новые правила вступят в силу в ближайшее время в пяти странах: США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее. YouTube планирует распространить их на другие регионы в будущем.