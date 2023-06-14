Акции Apple подорожали до рекордного уровня

Пока капитализация NVIDIA пытается закрепиться на уровне $1 трлн, Apple уже штурмует психологическую отметку $3 трлн.

Акции гиганта из Купертино обновили рекорд, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

На прошлой неделе компания Apple провела конференцию WWDC 2023. С небольшой задержкой фондовый рынок отреагировал на показанные на мероприятии продукты, включая очки Vision Pro стоимостью $3500.

Накануне курс акций Apple вырос на 1,6% и составил $183,79 за штуку. Это положительно повлияло на рынок, поскольку доля ценных бумаг компании из Купертино в индексе S&P 500 составляет 7,5%. В итоге, капитализация Apple достигла $2,89 трлн.

Сейчас инвесторы считают, что акции Apple - это безопасное вложение денег, т.к. калифорнийская компания смогла нарастить доход в разных сегментах, несмотря на кризис в индустрии. С начала 2022 года ценные бумаги Apple подорожали на 46%, тогда как индекс Nasdaq увеличился на 35%.