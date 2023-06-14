Разработчики Diablo IV заработали более $666 млн.
Как правило, компания Activision Blizzard не раскрывает финансовых показателей своих проектов, но в случае с Diablo IV сделала исключение и поделилась рядом интересных цифр.
За пять дней с момента релиза Diablo IV (6 июня) доход от игры превысил дьявольскую отметку в 666 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Кроме этого, в пресс-релизе на сайте Activision Blizzard указана следующая занимательная статистика:
- игроки провели в Diablo IV более 276 млн часов;
- с раннего доступа было убито 276 млрд демонов, что почти в 35 раз больше населения нашей планеты;
- игроки погибали более 316 млн раз, из них более 5 млн смертей от рук культового Мясника (Butcher);
- игроки объединились с друзьями в одну группу более 166 млн раз;
- 163 игрока достигли максимального уровня в хардкорном режиме с перманентной смертью;
- со старта раннего доступа и по 9 июня Diablo IV была лидером по просмотрам на Twitch.
Уже известно, что Diablo IV стала самой быстропродаваемой игрой Blizzard и может стать одним из лидеров по этому показателю за всю историю индустрии.
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