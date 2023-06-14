Cмартфон Xiaomi расплавился перед спящим владельцем во время зарядки

В Индии смартфон Redmi Note 10 Pro загорелся во время зарядки рядом со спящим владельцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в Twitter рассказал сам пострадавший.

По словам пользователя Twitter с ником Sami91826, никто в результате инцидента не пострадал. Пострадавший рассказал о случившемся и приложил фотографии расплавившегося смартфона и прожженного матраса.

"Сегодня мой Redmi Note 10 Pro загорелся и сгорел. К счастью, никто серьезно не пострадал... Телефон был на зарядке рядом со мной, когда я спал, я как-то вовремя проснулся и смог убрать телефон подальше от людей. Может кто-нибудь, пожалуйста, помочь мне с этим", - пишет Sami91826.

Пользователи Twitter в знак поддержки пострадавшего стали отмечать в комментариях индийских блогеров и представительство Xiaomi. Однако производитель пока никак не прокомментировал ситуацию.