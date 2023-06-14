Apple будет судиться с Huawei

Американская компания Apple может столкнуться с юридическими трудностями в Китае после выхода гарнитуры Vision Pro на глобальном рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Журналисты медиа обратили внимание, что торговая марка Vision Pro, которая соответствует названию первого шлема дополненной реальности Apple, принадлежит в Китае корпорации Huawei. Местная компания зарегистрировала бренд 28 ноября 2021 года, IT-гигант имеет исключительные права на его использование в регионе до 27 ноября 2031 года.

Специалисты издания уточнили, что под этой маркой Huawei выпускает на рынок смарт-телевизоры и смарт-очки. Журналисты предположили, что китайская корпорация может засудить Apple за использование зарегистрированной торговой марки. Также компании Тима Кука, скорее всего, придется договориться с юристами Huawei, чтобы избежать разбирательств в суде.

По словам журналистам, Apple уже сталкивалась с ситуацией, когда ей приходилось выкупать торговую марку в Китае. Так, в 2012 году корпорация заплатила 60 миллионов долларов фирме Proview Technology за права на бренд iPad. Уточняется, что Apple пыталась получить права бесплатно, но проиграла Proview Technology в суде.

Раннее журналисты Appleinsider заявили, что интерес молодой аудитории окажется основным драйвером продаж первой гарнитуры смешанной реальности Apple. По словам авторов, 45 процентов из аудитории молодых пользователей имеют минимум три устройства американского бренда.