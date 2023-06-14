Что расскажет о вас цвет вашего iPhone

Мы привыкли говорить по телефону обо всем на свете, но даже не догадываемся, что в это время телефон говорит о нас самих. Если ваш выбор пал на iPhone, это уже свидетельствует о том, что вы цените надежность и качество, но при этом открыты всему новому. А вот о чем расскажет окружающим цвет вашего смартфона, рассмотрим на примере самых актуальных iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

В середине ХХ века швейцарский психотерапевт Макс Люшер разработал цветовой тест, который позволяет определять психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности, а также наличие и причины стресса. Как выяснилось, тяготение к тому или иному цвету весьма точно отображает, что творится у нас в душе. Это значит, что мы не просто так отдаем предпочтение синему наряду или красному смартфону. Зная об этом, можно с легкостью узнать многое о человеке, просто взглянув на его телефон. Проверим?

Желтый (Yellow)

Этот цвет - новинка для iPhone 14 и 14 Plus. Сочный, яркий, веселый - он просто заряжает оптимизмом и энергией. В Китае желтый цвет ассоциируется с прогрессом и процветанием. Там даже говорят: к тем, кто впускает его в свою жизнь, приходит удача. А Гёте писал, что этот цвет пробуждает светлые чувства. Ученые подтверждают, что желтый стимулирует деятельность нервной системы, помогает при апатии и угнетенном состоянии, улучшает настроение. Не удивительно, что под влиянием желтого цвета организм начинает активнее вырабатываться серотонин - гормон счастья. По мнению психологов, желтый часто выбирают смелые фантазеры и увлеченные натуры. Это веселые и активные люди, которые преисполнены надежд и уверенности в своих силах. Если этих качеств вам не хватает, стоит добавить в свою жизнь немного желтого.

Полуночный черный (Midnight)

Этот невероятный глубокий цвет с легким отблеском темно-синего - идеальное решение для тех, кто ищет "нескучный" черный. У окружающих такой цвет ассоциируется с интеллектом, спокойствием, принципиальностью, рассудительностью, упорством в достижении целей и твердостью. Полуночный черный наверняка придется по душе людям, которые тщательно взвешивают каждое решение. Ведь он никогда не будет выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно.

Фиолетовый (Purple)

Этот новый цвет в яблочном семействе отличается нежным пастельным оттенком. Он получил официальное название "Пурпурный", хотя многие назовут его светло-сиреневым. Любители таких тонов талантливы, умны, проницательны. Они всегда найдут способ, как выйти из неприятной ситуации или избежать прямого ответа на неудобный вопрос. Некоторые полагают, что такие люди часто витают в облаках. Но когда спускаются на землю, то приносят с собой самые креативные идеи.

Белый (Starlight)

Этот вариант белого получил название "Звездный свет" (Starlight). Он отличается теплыми кремово-шампанскими нотами. Такой цвет предпочтут надежные, аккуратные, отзывчивые люди, которым свойственны оптимизм, последовательность и честность. Они обладают лидерскими качествами, стремятся к успеху и признанию, при этом остаются ранимыми натурами. Обладатели звездно-белого iPhone почти наверняка будут среди первопроходцев в любом деле - они любят все новое и хотят достичь совершенства в любом начинании.

Голубой (Blue)

Смартфон этого небесно-голубого оттенка выберут люди с развитым чувством интуиции и эмпатии, которым свойственны искренность и тактичность. Это творческие впечатлительные натуры, которые не прочь окунуться в мир грез. Они заслуживают доверия или, как минимум, хотят казаться заслуживающими доверия. Кстати, считается, что голубой цвет обладает способностью избавлять от переутомления и усталости. Поэтому голубой смартфон может оказаться неплохим решением для тех, кто отдает всего себя работе или учебе.

Красный (PRODUCT(RED))

Этот яркий оттенок красного - выбор активных людей, которые всегда добиваются своего. Они веселы и общительны, но имеют свое мнение и способны его отстаивать. Такие персоны любят внимание и стараются привлечь его к себе самыми разными способами. Для них нет ничего хуже безликости и апатии. Пока кто-то только решается, они уже делают. Кстати, в большинстве случаев над выбором цвета своего смартфона они даже не задумываются - красный, а какой же еще?!



Если вдруг цвет вашего смартфона не соответствует вашему характеру, вполне возможно, что он в буквальном смысле "морально устарел", и пора присмотреть новый гаджет.

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