Подсчитана реальная стоимость популярного смартфона

Смартфон Galaxy S23 Ultra от южнокорейского вендора Samsung стоит около $469 при подсчете общей суммы покупки всех компонентов устройства, однако официальная цена на гаджет начинается от $1199. Стоимость производства мобильного устройства подсчитали аналитики из Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследования специалистов, чуть менее 40% стоимости Galaxy S23 Ultra приходится на материалы, из которых изготовлен гаджет. "Цена в $469 отражает стоимость сырья и не включает эксплуатационные расходы и затраты на исследования, связанные с разработкой", - говорится в документе.

Для каждого смартфона Samsung S23 Ultra самые большие затраты на компоненты приходятся на процессор от Qualcomm, дисплей и комплект камер. По словам аналитиков, это ожидаемо, учитывая, сколько внимания южнокорейская компания уделяет хорошему экрану, быстрой обработке данных и исключительным возможностям фирменных камер.

Согласно предоставленному анализу, чип Snapdragon 8 Gen 2, включая его графический процессор и модем, составляет около 35% от общей стоимости всех материалов S23 Ultra, занимая первое место по доле от всех затрат на компоненты.

На втором месте по стоимости оказался 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED от Samsung: его доля в общей стоимости устройства составляет 18%. Третьим по величине отдельным компонентом является камера, стоимость которой составляет 14% от стоимости.

При этом специалисты Samsung отвечают за разработку 33% от всех материалов для S23 Ultra, указали аналитики Counterpoint. Они заключили, что базовая модель Galaxy S23 Ultra стоит $1199, что делает устройство одним из самых дорогих на рынке, уступая по цене только складным смартфонам.