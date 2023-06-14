Названа главная причина массового перехода пользователей Android на iPhone

Пользователи смартфонов на Android массово переходят на смартфоны iPhone от Apple в США в первую очередь из-за проблем у гаджетов, работающих на мобильной ОС от Google. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной причиной оказалась проблема с работой Android. Более 53% респондентов заявили, что перешли на iPhone из-за проблем со своим Android-смартфоном.

"В частности, говорилось, что их старый телефон работал плохо, потому что устарел, нуждался в ремонте или имел какой-то недостаток, испортивший пользовательский опыт", - отметили специалисты.

Второй наиболее распространенной причиной перехода были новые функции iPhone, такие как улучшенная камера, расширенные возможности аксессуаров или более интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

В то время как Android-смартфоны стоят дешевле, чем iPhone, 15% опрошенных заявили, что потратили "на новый iPhone меньше, чем ожидали, или чем на сопоставимый Android-смартфон". По версии аналитиков CIRP, это произошло благодаря тому, что клиенты находили скидки на модели iPhone прошлого поколения.

При этом только 6% респондентов заявили, что перешли на iPhone из-за мессенджеров iMessage и FaceTime от Apple.