Описано поведение IT-миллиардеров в повседневной жизни

Бывшие сотрудники технологических компаний, которые основывались или управлялись миллиардерами, рассказали о своих впечатлениях от личного общения или общих собраний с их участием. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Microsoft приобрела компанию-конкурента Fox Software в 1992 году. Ее основатель Крис Уильямс стал исполнительным директором Microsoft, однако это не привело к теплым отношениям между бизнесменами.

По словам Уильямса, после покупки компании Гейтс "устроил [ему] настоящий допрос" с целью выяснить, почему их программы были лучше, чем похожие проекты от Microsoft.

Бывший топ-менеджер корпорации со временем осознал, что Гейтс применяет "тактику допроса" ко многим сотрудникам. "Он продолжал настаивать на ответе, пока допрашиваемый либо не признавался, что не знал четкого ответа, либо не начинал выдумывать", - заметил бизнесмен.

Уильямс также указал на способность Гейтса усваивать "километры данных и десятки мнений" на встрече и сразу же определять, что из услышанного имеет значение и что ему нужно делать дальше.

Бывший вице-президент Amazon Колин Брайар перечислил несколько идей, которые он получил за 12 лет тесного сотрудничества с основателем Amazon Джеффом Безосом.

К ним он отнес важность быстрого реагирования на тренды, удвоение усилий по инициативам, которые приносят плоды и признание того, что "привести всю команду к единому мнению - это большой труд".

По словам Брайара, Безос проводил еженедельные четырехчасовые встречи со своими непосредственными подчиненными вместо личных встреч с каждым из них. Безос хотел, чтобы они знали об обязанностях друг друга и могли работать вместе в команде.

В первые дни работы в Tesla менеджер Карл Медлок присутствовал на совещании, на котором кто-то не соглашался с главой Tesla Илоном Маском.

По его словам, после того случая он больше никогда не видел этого сотрудника. "Маск не из тех, кто возражает - он просто уволит вас", - констатировал менеджер.

При этом, Медлок указал на то, что Маск периодически мог быть в приподнятом настроении в рабочее время. Однако менеджер заметил, что Маск практически не общается с людьми, если это не касается бизнеса.

"Он бы поговорил с вами, если бы ему нужно было поговорить с вами, но он в целом не подходит к кому-либо просто так", - заключил Медлок.