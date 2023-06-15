ЕС предъявил Google обвинения

Регулирующие органы Евросоюза выдвинули против Google новые антимонопольные обвинения, которые могут привести к штрафам и распоряжениям об изменении деловой практики компании, пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Google было предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза путем использования своего доминирующего положения в онлайн-рекламе для подрыва позиций конкурентов", - говорится в сообщении.

Американская монополия на интернет-рынке Европы уже не первый год беспокоит власти ЕС. Очередное обвинение со стороны ЕС стало четвертым случаем, когда Google обвиняли в нарушении европейского антимонопольного законодательства. Заявление Евросоюза последовало за аналогичными обвинительными заявлениями, прозвучавшими в отношении Google в январе от американского Минюста, которое в свою очередь обвинило компанию в незаконном злоупотреблении монополией на технологию, обеспечивающую онлайн-рекламу.

ЕС впервые начал расследование в отношении рекламного бизнеса Google в 2021 году. Еврокомиссия изучала, каким образом компания могла препятствовать конкурентам в доступе к пользовательским данным для онлайн-рекламы.