В Китае уже выпустили первые образцы iPhone 15

На заводе Foxconn в Чжэнчжоу заканчивается опытное изготовление iPhone 15. До конца июня планируется запуск полноценного производства нового поколения смартфонов Apple, сообщает портал Pandaily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее предполагалось, что Apple испытывает трудности при производстве 48-мегапиксельных сенсоров для iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Ожидалось, что из-за этого начало массового изготовления новых смартфонов компании может отложиться. Согласно новым утечкам, все проблемы были устранены.

Отмечается, что Apple увеличила свой производственный план до 85-90 млн единиц iPhone 15. При этом большая часть приходится на Pro-версии. Чтобы обеспечить выполнение плана, Foxconn повысила денежные бонусы при заключении контрактов с новыми работниками.

Согласно источнику, кроме Foxconn сборкой iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также занимается еще один партнер Apple - Shenzhen Luxshare Precision.

Презентация смартфонов серии iPhone 15 ожидается осенью 2023 года.