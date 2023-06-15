В Windows 11 появилась новая функция

Американская корпорация Microsoft в предварительной сборке операционной системы Windows 11 под номером 23481 добавила новую функцию - сенсорное пространство на экране для ввода рукописного текста во все редактируемые поля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в официальном блоге техногиганта.

Отмечается, что пока возможность доступна участникам программы Windows Insider, которые зарегистрировались для получения предварительных сборок ОС.

Первоначально функция преобразования рукописного текста работала только в определенных приложениях, таких как OneNote. Также зачастую для этого было необходимо включать отдельное специальное окно для распознавания рукописного текста.

Благодаря новой функции пользователи смогут оставлять рукописные заметки в любом поле, где поддерживается ввод текста. В Microsoft заверили, что разработчики также улучшили технологию распознавания рукописного текста.

При этом для включения и редактирования написанного в сенсорном пространстве не нужно заходить в настройки, достаточно настроить эти команды под определенные жесты пальцами на экране.

Также в новой версии Windows 11 появился виджет "Фокусировка", с помощью которого пользователи смогут настраивать и включать временные промежутки с целью помочь себе сосредоточиться на выполнении одной задачи.