Пользователи Samsung скоро получат «суперобновление»

На следующей неделе для флагманских смартфонов Samsung из серии Galaxy S23 выйдет несколько крупных обновлений, которые могут добавить в устройства новые функции и исправить имеющиеся проблемы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера Ice Universe.

Ice Univere не уточнил, что привнесут апдейты в смартфоны. При этом он подчеркнул, что "они придут одно за другим" и впоследствии сложатся в "суперобновление".

GizmoChina предполагает, что как минимум "суперобновление" добавит в Galaxy S23 Ultra режим двукратной портретной съемки. В нем смартфон сможет делать портретные фотографии с приближением за счет кропа исходного изображения, снятого на 200-мегапиксельный сенсор.

Еще журналисты надеются, что Samsung исправит имеющиеся проблемы с камерой Galaxy S23 и S23 Plus. В частности нашумевший баг, из-за которого смартфоны делают ложное размытие кадра при съемке однотонных объектов и текстов с близкого расстояния.