Мошенники стали чаще использовать эти сайты с целью рекламы

С начала 2023 года число фишинговых сайтов, положение которых преобладает над положением оригинальных ресурсов в поисковых выдачах Google и "Яндекс", выросло на 16%. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование компании Positive Technologies.

Рост произошел в результате использования злоумышленниками SEO, технологий поисковой оптимизации. Подобного рода атаки направлены на повышение посещаемости фишинговых веб-ресурсов.

"Злоумышленники внедряют во вредоносные сайты ключевые слова и используют популярные темы, поисковые системы считывают это и выдают вредоносный сайт раньше, чем оригинальную страницу", - отметили в Positive Technologies.

Специалисты компании считают, что данная проблема не потеряет актуальность вплоть до конца 2023 года. По их словам, данный вектор атаки распространяется на все популярные поисковые системы.