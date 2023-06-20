Пользователи смарт-часов Samsung обнаружили полезную функцию

Пользователи умных часов Samsung Galaxy Watch обнаружили новую полезную функцию в бета-версии платформы One UI Watch.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, она позволяет синхронизировать часы со вторым телефоном без необходимости их полной перезагрузки.

На данный момент при использовании устройств на основе Wear OS необходимо сбросить настройки часов при синхронизации с новым телефоном. В результате сбросятся все данные пользователя - их придётся заново настраивать, устанавливать любимые приложения и циферблаты и так далее.

Новшество стало частью оболочки One UI Watch 5, основанной на Wear OS 4 от Google, и позволяет избежать всего этого неприятного процесса. В заметке к новой бета-версии сообщается, что пользователи смогут "подключить свои часы к новому телефону и сохранить свои приложения, циферблаты и многое другое.