В новом гаджете Apple обнаружили секретный режим

Первый SDK (комплект для разработки программного обеспечения), выпущенный Apple для шлема смешанной реальности Vision Pro, раскрыл секретный режим, о котором компания умолчала во время официальной презентации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал 9to5Mac.

Речь идет о гостевом режиме, который позволяет нескольким людям пользоваться шлемом, не опасаясь за свою приватность. Во время официального анонса Apple сообщила о технологии Optic ID, которая будет распознавать пользователя по радужной оболочке глаза - скорее всего, именно она ляжет в основу режима для гостей.

Владелец Vision Pro получит возможность включить гостевой режим, если захочет передать свой гаджет родственнику или другу. Кроме того, он сможет создать пароль для доступа к выбранным им приложениям.

Учитывая цену Vision Pro в $3,5 тыс., очевидно, что у большинства пользователей будет максимум одно устройство на семью, отмечает 9to5Mac. Гостевой режим позволит всем жителям одного домохозяйства пользоваться всеми функциями AR-шлема, не боясь за свои личные данные.

Ожидается, что Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года.