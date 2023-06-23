Пользователи назвали лучшие Android-смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu раскрыли список самых высокооцененных смартфонов мая на базе Android. Согласно отзывам пользователей в Китае, лучшим стал Meizu 20 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что флагманский смартфон Meizu 20 Pro, дебютировавший в конце марта, собрал 97,5% положительных отзывов от своих владельцев. За ним следуют Huawei P60 Pro (94,4%), Vivo X90 Pro+ (93,33%), Nubia Z50 Ultra (93,06%) и Oppo Find X6 Pro (93,05%).

В топ-10 также вошли Xiaomi 13 Pro (92,67%), Honor Magic5 Pro (92,62%), Samsung Galaxy S23 Ultra (92,58%), Honor Magic5 Ultimate (92,38%) и среднебюджетный Honor X40 GT, которым довольны 91,85% пользователей.

В апреле 2023 года в тройке лидеров значились Realme 10 Pro+, Xiaomi 13 Ultra и Oppo Find X6 Pro. В то время как смартфон Realme выбил из топ-10, флагманы Xiaomi и Oppo все еще остаются в десятке высокооцененных устройств.