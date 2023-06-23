Египет займется производством смартфонов на гигантском заводе Samsung

Министерство связи и информационных технологий Египта объявило о заключении сделки с Samsung, в рамках которой в стране будет построен завод по производству смартфонов площадью 6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание IT-Home, ссылаясь на агентство Arabian Finance Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Строительство фабрики начнется в четвертом квартале 2023 года. Она расположится в Верхнем Египте. Ожидается, что предприятие обеспечит работой примерно 1400 жителей страны.

Как только завод будет запущен, его линии сразу займутся производством новейших моделей смартфонов из серии Galaxy. При этом не уточняется, будут ли эти смартфоны из бюджетной категории Galaxy A или же флагманами Galaxy S.

В IT-Home считают, что произведенные в Египте смартфоны будут предназначены исключительно для внутреннего рынка. Экспортные устройства продолжат выпускаться на крупнейшей фабрике Samsung во Вьетнаме.