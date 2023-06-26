Подсчитаны траты геймеров на виртуальные предметы

В первой половине 2023 года 57% геймеров покупали виртуальные предметы в играх за реальные деньги, а 35% геймеров играют только на мобильных устройствах, таких как смартфоны. Данные приводятся в исследовании Newzoo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания опросила свыше 74 тыс. игроков из 36 стран и выяснила, что консольные проекты имеют самый высокий коэффициент игроков, которые готовы платить за дополнительный контент. Согласно Newzoo, чаще всего игроки приобретали внутриигровую валюту, сюжетные дополнения или наборы контента, а также снаряжение для персонажей.

Также опрос показал, что почти половина игроков играют сразу на нескольких устройствах: 32% на двух, 15% - сразу на трех. 52% играют только на одной платформе.

79% опрошенных рассказали, что предпочитают мобильные игры, 43% - высказались за проекты на ПК, 41% - за консоли. При этом исключительно мобильные игры запускают 35% респондентов. Доля фанатов только консолей и только ПК значительно меньше - 9% и 8% соответственно.