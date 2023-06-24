WhatsApp ввел новые инструменты для защиты пользователей

В мессенджере WhatsApp появились новые инструменты для защиты пользователей. Об этом рассказал начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Его слова приводит агентство "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из нововведений стала установка беззвучного режима для звонков от неизвестных контактов, повышающая конфиденциальность пользователей. Для этих же целей теперь можно настроить уровень видимости для других контактов: детально контролировать, кто видит данные профиля, статус и время последнего посещения.

Эксперт отметил, что нововведения не являются обязательными. Каждый пользователь сам решает, нужны ли ему дополнительные настройки. При этом он не рекомендует полностью полагаться в вопросах безопасности исключительно на возможности мессенджера.