Турция произвела пятисотый Bayraktar TB2

В Турции сошел с конвейера пятисотый ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, дрон под номером "T500" был презентован в Технологическом центре имени Озмемира Байрактара в Стамбуле. Участники церемонии привлекли внимание к эффективности дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI, находящихся на вооружении многих стран мира.

При этом указано на перспективность новых разработок турецких конструкторов, в том числе ударного БПЛА Bayraktar TB3 и беспилотного военного самолета Bayraktar KIZILELMA.

Инженеры и конструкторы сделали совместное фото на фоне TB2 SİHA, налет которых превысило 600 тыс. часов. При этом указано, что ударные дроны Bayraktar TB2 на 93 процента состоят из турецких комплектующих, что минимизировало импортозависимость страны в этой сфере.

Разработчики напомнили, что дроны Bayraktar TB2, начиная с 2015 года, успешно проявляют себя в различных зонах операций, в том числе в зоне операций ВС Турции "Щит Евфрата", "Весенний шит" "Оливковая ветвь" и "Pençe". Эти же дроны были задействованы в Ливии и Азербайджане.

До сегодняшнего дня подписаны контракты на поставку дронов TB2 SİHA в 30 стран мира, в том числе 4 страны НАТО и две страны ЕС.