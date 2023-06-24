Раскрыта причина «тормозов» в новых играх на ПК

Новые игры стали хуже работать на ПК и чаще тормозить в результате нескольких новых проблем в разработке, с которыми столкнулись игровые студии. Об этом сообщает портал Digital Trends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам опрошенных разработчиков, основные причины кроются в огромном числе конфигураций ПК среди геймеров и очень сложном для оптимизации движке Unreal Engine 4, который вызывает проблемы у большинства студий.

"Невероятное разнообразие конфигураций ПК, на которых будут играть в игры, определенно приводит к появлению неожиданных проблем [во время игры на ПК]", - отметил старший вице-президент и генеральный менеджер Unity Create Марк Уиттен. Специалист констатировал, что из-за такого количества конфигураций тестерам не удается проверить работоспособность проекта во всех возможных вариантах.

Системный программист Hi-Fi Rush Хидэюки Мияшита пояснил, что Unreal Engine 4 крайне сильно нагружает процессор своей системой подзагрузки персонажей и пользовательского интерфейса во время игры. Это и приводит к постоянным притормаживаниям по ходу игрового процесса, заключил он.

Также работники студий указали на тот факт, что зачастую у них не хватает времени и финансирования, чтобы успеть выпустить идеально отполированную игру к установленной издателем дате выхода.