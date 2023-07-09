Apple готовится к анонсу дешевой версии Vision Pro

В компании Apple уже началась активная фаза разработки новой MR-гарнитуры, которая будет дешевле представленного недавно устройства Vision Pro. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое устройство получит название Vision или Vision One. По данным Bloomberg, Apple его создает, чтобы привлечь больше внимания к своей новой экосистеме, завязанной на дополненной реальности.

Издание пишет, что добиться снижения стоимости новой гарнитуры будет сложно, поскольку себестоимость даже дорогой Vision Pro близка к розничной цене устройства. Bloomberg предполагает, что ради снижения цены Vision One компания из Купертино может использовать более простые в изготовлении дисплеи, меньший набор камер и сенсоров, а также более старые и дешевые процессоры. Обращение к более простым материалам и механизмам корпуса и оголовья тоже может стать выходом для Apple.

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, есть детали, от которых Apple, скорее всего, решит отказаться в последнюю очередь. К ним относятся экран EyeSight, отображающий глаза пользователя, а также фирменная система управления жестами.

Несмотря на то, что Apple уже вовсю работает над MR-гарнитурой нового поколения, на скорый ее релиз рассчитывать не стоит. В Bloomberg считают, что это случится только в конце 2025 года.