Ученые пытаются научить квантовый компьютер думать как люди

Ученые Калифорнийского университета совместно с компанией IonQ смогли запустить имитацию мыслительной деятельности человека на квантовых схемах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Entropy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам авторов, ученые до сих пор не могут понять, как работает человеческое мышление. Но некоторые работы указывают на то, что в его основе могут лежать законы квантовой вероятности. Именно это сподвигло исследователей попробовать запустить модели познания и принятия решений человеком на квантовых компьютерах.

Для этого авторы совместно с разработчиками компании создали специальные квантовые схемы, регистры и гейты. Именно в них специалисты и закодировали модели мышления человека.

"Создание квантовых компьютеров, способных имитрировать процессы принятия решений человеком, несет в себе огромный потенциал для таких областей, как генеративный ИИ. Это позволит создавать сложные и тонкие системы искусственного интеллекта, способные генерировать высокореалистичные и творческие решения", - отметили авторы.