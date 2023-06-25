Пользователи PlayStation 5 жалуются на перегрев консоли

Вышедшая 22 июня видеоигра Final Fantasy XVI приводит к перегреву и выключению консолей PlayStation 5. Об этом сообщает издание GamesRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На проблему уже пожаловались по меньшей мере три пользователя PlayStation 5. Например, юзер с ником TheSphereHunter сообщил, что его консоль самопроизвольно выключилась во время боя с одним из боссов.

"Во время сражения с боссом моя PS5 так сильно перегрелась, что просто отключилась под конец сражения. Если вы планируете на релизе покупать новые игры для PS5, убедитесь, что тщательно почистили свою консоль", - написал он.

В свою очередь пользователь DavidFulstow заметил проблему перегрева, еще когда играл в демоверсию Final Fantasy XVI.

"Пожалуйста, исправьте проблему перегрева. Я почистил свою PS5 (хотя она и не была грязной), правильно ее установил, включил два вентилятора, но это все равно происходит. Сперва это консоль перегрелась во время демоверсии. Я надеялся, что патч первого дня исправит проблему, но этого не случилось", - пожаловался геймер.

Аналогичные "симптомы" зафиксировал и пользователь JustSlaythe. Он считает, что проблема не в загрязнении вентиляционных отверстий консоли, а непосредственно в игре.

По словам недовольных пользователей, перегрев приставки сопровождается ее аварийным отключением. Перед этим PlayStation 5 обычно показывает соответствующее уведомление, после чего у геймеров есть немного времени, чтобы сохранить прогресс.