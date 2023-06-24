Массовый сбой в Telegram

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az.

Согласно данным, 56 процентов пользователей пожаловались на работу приложения, 28 процентов - заявили о трудностях в подключении к сервису, еще у 16 процентов был затруднен доступ к сайту мессенджера.

Перебои в работе мессенджера длились 10-15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.