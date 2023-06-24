https://news.day.az/hitech/1576237.html Массовый сбой в Telegram
Массовый сбой в Telegram
Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az.
Согласно данным, 56 процентов пользователей пожаловались на работу приложения, 28 процентов - заявили о трудностях в подключении к сервису, еще у 16 процентов был затруднен доступ к сайту мессенджера.
Перебои в работе мессенджера длились 10-15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.
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