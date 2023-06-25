Эксклюзив PlayStation выйдет на ПК

Японская компания Konami намерена включить в неанонсированный сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 игру Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, которая вышла в 2008 году только на PlayStation 3. Об этом сообщает IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По нашим данным, наличие MGS 4 в Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 является верной информацией и мы запросили комментарий у Konami", - говорится в публикации.

Незадолго до появления статьи пользователь Twitter с ником Nitroid заметил, что на официальном веб-сайте Konami про сборник можно обнаружить данные о том, что разработчик планирует выпустить Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 и Metal Gear Solid: Peace Walker во второй части коллекции.

MGS 4 от студии Kojima Productions, вышедшая в 2008 году, была привязана к игровой консоли PlayStation 3 с момента запуска. Теперь ожидается, что в составе Master Collection Vol. 2 проект впервые выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.

Ранее бывший сотрудник студии-разработчика Kojima Productions Райан Пэйтон заявил, что у Konami имелись планы выпустить Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на игровой консоли Xbox 360, однако издатель столкнулся с проблемой при использовании приставки от Microsoft.

В настоящее время Metal Gear Solid 4 остается эксклюзивом PlayStation 3. Игра так и не была перенесена ни на одну другую платформу, даже на консолях Sony.