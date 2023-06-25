Названы лучшие смартфоны июня стоимостью до $300

Редакция портала Gizchina составила рейтинг лучших смартфонов июня, стоимость которых не превышает $300, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался Redmi Note 12 Turbo. Это китайская версия глобального смартфона Poco F5. Новинка оснащается производительным чипом Snapdragon 7+ Gen 2 и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. В смартфоне установлены три камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается от комплектного адаптера с максимальной мощностью 67 Вт.

Второе место закрепилось за Vivo T2x на базе чипсета MediaTek Dimensity 1300. Смартфон также обладает IPS-дисплеем диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Основная камера устройства представлена сенсором с разрешением 50 Мп и макромодулем на 2 Мп. Аккумулятором емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Среднебюджетный iQOO Z7 поместили на третье место. Гаджет получил чип MediaTek Dimensity 920 и яркий 6,38-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Основной сенсор на 50 Мп дополнен макромодулем с разрешением 2 Мп, а аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

В топе также оказались Poco X5 Pro 5G и Redmi Note 12 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 1.