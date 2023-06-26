SSD-хранилища рекордно подешевели

Редакция портала Tom изучила стоимость SSD-накопителей и пришла к выводу, что средняя цена 1 ГБ в них опустилась до $0,04.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно исследованию, с марта по июнь средняя стоимость твердотельных накопителей емкостью 1, 2 и 4 ТБ снизилась на 25%. Это объясняется падением спроса на NAND-память, которая является основным компонентом SSD. В результате производители SSD сталкиваются с проблемой избыточных запасов, которые они вынуждены складировать. Это создает уникальную возможность для потребителей, желающих обновить свои компьютеры или собрать новые системы с минимальными затратами.

Эксперты изучили рынок и пришли к выводу, что сейчас можно приобрести SSD с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ в среднем за $50-60, а накопители на 2 ТБ менее чем за $100. Самые производительные модели, такие как Samsung 990 Pro и WD Black SN850X, стоят около $85 и $134 за 1 и 2 ТБ памяти соответственно.

Даже SSD емкостью 4 ТБ стали доступны для широкого круга покупателей. За этот объем можно заплатить от $154 до $299 в зависимости от используемого интерфейса и производителя.

Таким образом, пользователи могут найти решение на 1, 2 или 4 ТБ, в котором 1 ГБ памяти обойдется в среднем в $0,06. Самые дешевые модели предлагаются по цене от $0,04 за 1 ГБ. SSD-хранилища с современным интерфейсом PCIe 5.0 обойдутся заметно дороже. Однако даже их стоимость постепенно снижается.

Аналитики прогнозируют, что цены на SSD будут продолжать снижаться до конца второго квартала, а затем стабилизируются или немного вырастут.