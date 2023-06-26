https://news.day.az/hitech/1576531.html YouTube отказался от сторис
YouTube отказался от сторис
Видеохостинг YouTube с понедельник отказался от формата временных публикаций - сторис.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вместо этого платформа будет продвигать формат коротких вертикальных видео Shorts.
Сторис будут удалены в течение недели, после чего формат полностью уйдет в историю.
Отметим, что сторис - это отличительная черта Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta).
При этом подобные форматы пытались запустить и в других социальных сетях, но успехом это не увенчалось.
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