YouTube отказался от сторис
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Видеохостинг YouTube с понедельник отказался от формата временных публикаций - сторис. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вместо этого платформа будет продвигать формат коротких вертикальных видео Shorts. 

Сторис будут удалены в течение недели, после чего формат полностью уйдет в историю.

Отметим, что сторис - это отличительная черта Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta). 

При этом подобные форматы пытались запустить и в других социальных сетях, но успехом это не увенчалось.