YouTube отказался от сторис

Видеохостинг YouTube с понедельник отказался от формата временных публикаций - сторис.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вместо этого платформа будет продвигать формат коротких вертикальных видео Shorts.

Сторис будут удалены в течение недели, после чего формат полностью уйдет в историю.

Отметим, что сторис - это отличительная черта Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta).

При этом подобные форматы пытались запустить и в других социальных сетях, но успехом это не увенчалось.