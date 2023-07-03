Google отменила оплаченные предзаказы на складной смартфон Pixel Fold

Некоторые покупатели, сделавшие предзаказ на складной смартфон Google Pixel Fold, обнаружили, что производитель отменил их буквально накануне появления устройства в магазинах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Phone Arena.

Стоимость новинки составляет $1799 (около 153 тыс. руб.). Пользователи, столкнувшиеся с отменой предзаказа, сообщают, что проблема крылась в подтверждении суммы банком. "Сделал предзаказ 10 мая, а заказ отменили сегодня утром, потому что платеж не прошел", - пожаловался один из пострадавших покупателей.

В Google осведомлены о возникшей ситуации и уже занимаются исправлением ошибки. Однако главная проблема кроется в том, что теперь пользователи не смогут получить свой заказ вовремя - если перезаказать новинку на территории США прямо сейчас, то модель на 256 ГБ в цвете Obsidian поступит не раньше 2-10 августа, а аналогичный смартфон в цвете Porcelain - не раньше 30 августа-8 сентября.

"Я крайне разочарован. Я хотел снова сделать предзаказ, но теперь мне придется ждать конца августа", - подтвердил один из пострадавших. Официальный старт продаж Pixel Fold намечен на 27 июня 2023 года. В России новинка официально продаваться не будет.