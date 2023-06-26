Стало известно, какие новинки представит Apple до конца 2023 года

Помимо линейки iPhone 15 компания Apple готовит к запуску новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые так же будут представлены осенью 2023 года. Об этом заявил репортер Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего ожидается две модели Series 9 и обновленная версия Watch Ultra второго поколения. Эти гаджеты получили кодовые обозначения N207, N208 и N210.

Кроме того, до конца 2023 года Apple планирует представить 13-дюймовый MacBook Pro на базе M3, новые компьютеры iMac, один из которых получит огромный 30-дюймовый экран, обновленные модели MacBook Air, переработанный планшет iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air на смену текущей модели с чипом M1.

Также Гурман рассказал о нескольких гаджетах, которые пока находятся на ранней стадии разработки - среди них третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома вроде смарт-дисплея и Apple TV с улучшенными спецификациями.

По словам инсайдера, Apple уже работает над обновлением для своей AR-гарнитуры, выпущенной этим летом, но новая модель увидит свет не раньше 2025 года.