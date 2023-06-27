WhatsApp получает еще одну популярную функцию

Команда популярного мессенджера WhatsApp готовит к запуску новую удобную функцию. Вскоре для пользователей станет доступна возможность закреплять сообщения в чатах на определённый срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, новшество обнаружил тематический ресурс WABetaInfo в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.11. Пользователи смогут устанавливать таймеры для закрепленных сообщений в индивидуальных и групповых чатах. Цель функции - дать пользователям возможность решать, насколько долго конкретное сообщение должно оставаться закрепленным.

WhatsApp предлагает три разных периода времени на выбор: 24 часа, 7 дней и 30 дней. В будущем мы можем увидеть больше опций, включая настраиваемую продолжительность таймера.

Особенно полезна такая функция для сообщений с информацией, действительной только в течение определенного периода. Например, если вы планируете поездку с друзьями и хотите, чтобы все ответили к определенной дате.