Первый складной смартфон Google назвали «шокирующе хорошим»

В англоязычных СМИ начали появляться обзоры первого складного смартфона Google - Pixel Fold. Журналисты хвалят новинку за хорошую эргономику, но критикуют за большой вес и высокую стоимость, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Например, обзорщица The Verge Элисон Джонсон в своей статье похвалила Pixel Fold за широкий внешний экран, который, по ее мнению, лучше подходит для выполнения повседневных задач, чем вытянутый дисплей Samsung Galaxy Z Fold 4. Журналистка также высоко оценила работу камер смартфона, а также его шарнир, который позволяет сложить экран пополам без зазора.

Критике Джонсон в Pixel Fold подверглась масса. Смартфон весит 283 грамма, что на 20 граммов тяжелее уже упомянутого Galaxy Z Fold 4. По словам обзорщицы, каждый грамм разницы ощущается, когда смартфон приходится держать одной рукой. Еще автор The Verge усомнилась в долговечности конструкции, так как это первая проба пера Google в нише складных смартфонов. Цену в $1800 журналистка также отнесла к числу недостатков Pixel Fold.

В свою очередь журналист издания 9To5Google Бен Шун, наоборот, сильно похвалил новый смартфон и назвал его "шокирующе хорошим". У Шуна не возникло никаких вопросов к эргономике устройства. Большой вес Pixel Fold, по его словам, компенсируется маленькой толщиной.

Критике же журналиста подверглись экраны. Внешний дисплей, считает Шун, недостаточно ярким. Внутренний - слишком широкий и зачастую не используется приложениями полностью. Шарнир также нельзя назвать идеальным - он слишком тугой, от чего смартфон не всегда раскрывается на 180 градусов. Самым же слабым звеном новинки, по мнению автора 9To5Google, является процессор Tensor G2. Он справляется с нагрузками, но при этом сильно греется, от чего смартфон держать в руке в жаркую погоду становится дискомфортно.

Релиз Google Pixel Fold состоится 27 июня 2023 года. Устройство будет продаваться в США, Великобритании и Японии.