Чем iPhone 15 Pro будет отличаться от iPhone 14 Pro?

В китайской соцсети Weibo появились новые фотографии чехла для iPhone 15 Pro, которые позволяют понять, чем новый смартфон Apple будет отличаться от прошлогоднего iPhone 14 Pro. На утечку обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az.

Из опубликованных снимков можно понять, что клавиша управления питанием, а также "качелька" для регулирования громкости расположатся чуть ниже, чем было раньше. Тумблер для переключения беззвучного режима и вовсе исчезнет - ему на смену, пишет MacRumors, придет обычная кнопка. Разъем для подключения провода питания станет немного шире из-за внедрения разъема USB-С вместо Lightning.

В сети также начали появляться изображения чехлов и для модели iPhone 15 Pro Max. Судя по ним, новый смартфон может получить увеличенный блок камер. Изменение размера этой детали может быть продиктовано решением Apple интегрировать в iPhone 15 Pro Max перископический телеобъектив для оптического зума, который требует больше места, чем обычные камеры.

Согласно ранним слухам, еще iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут получить титановый корпус, слегка скругленные грани, а также экраны с более тонкими чем у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max рамками.