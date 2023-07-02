В мессенджере Telegram появится новая функция

В мессенджере Telegram вскоре появится функция Stories.

Как передает Day.Az, об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, изначально администрация мессенджера была против добавления этой функции, так как Stories уже есть в большинстве мессенджеров и социальных сетей.

"Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы", - сказал Дуров, добавив, что более половины запросов пользователей на новые функции были связаны именно с возможностью публиковать истории.

Павел Дуров заявил, что Stories в формате Telegram станут доступны в начале июля 2023 года.

Особенностями новой функции станут конфиденциальность и гибкость. Так, пользователи с высокой точностью смогут определить, кому будет доступна каждая история, а опубликованные любым контактом истории будет легко скрыть.

Достоинствами Stories в формате Telegram Дуров назвал компактный пользовательский интерфейс, возможность добавлять к историям подписи и отмечать других людей, возможность публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно и возможность не только выбирать срок действия истории от 6 до 48 часов, но и сделать ее отображение на странице своего профиля постоянным.

"Как только мы запустим возможность перепечатывать сообщения с каналов в Stories, стать вирусными в Telegram станет намного проще", - резюмировал Дуров.